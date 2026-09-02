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Царьград

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"Русгидро" получит 170 млрд рублей благодаря либерализации цен

"Русгидро" получит 170 млрд рублей благодаря либерализации цен

"Русгидро" привлечет 170 млрд рублей благодаря либерализации цен на электроэнергию гидроэлектростанций Дальнего Востока.

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