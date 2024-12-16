Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Несчастные сотрудники Алросы. "были вынуждены".Прощай, рудник. П...
  • Ирина Некрасова
    Зачем же из Абхазии мандарины пропускают? Абхазы россиян русосвинами обзывают, а мы будем есть их паршивые мандарины?...Россия к Новому г...
  • алекс кузь
    Асад врежет по туркам орешником. Хуже не будет.Сирийский узел вн...

Медтехника: инвестиции в кружки Эсмарха и катетеры Нелатона

Медтехника: инвестиции в кружки Эсмарха и катетеры Нелатона

Компания «Делипласт» (Псковская область) построит в ОЭЗ ППТ «Моглино» импортозамещающий завод по выпуску медицинских изделий: мочеприемников, ремешков для крепления, катетеров Нелатона, наборов для самокатеризации, кружек Эсмарха, наборов для введения энтерального питания, дренажных мешков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх