Медтехника: инвестиции в кружки Эсмарха и катетеры Нелатона

Компания «Делипласт» (Псковская область) построит в ОЭЗ ППТ «Моглино» импортозамещающий завод по выпуску медицинских изделий: мочеприемников, ремешков для крепления, катетеров Нелатона, наборов для самокатеризации, кружек Эсмарха, наборов для введения энтерального питания, дренажных мешков.
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