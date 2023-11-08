Смартфон дешевле 300 долларов, который гарантированно получит Android 18. Изображения и подробности о Samsung Galaxy A25 5G

В Сети появились изображения будущего недорогого смартфона Samsung под обозначением Galaxy A25 5G. Дизайн типичен для корейской компании: экран с большой рамкой и каплевидным вырезом для фронтальной камеры – это норма для бюджетных смартфонов, а вот основная уже привычно камера имитирует камеру Galaxy S23.