Коса до пояса: 10 продуктов с биотином, которые помогут быстро отрастить волосы

Длинные, красивые волосы — признак молодости и здоровья. Если ваши волосы нуждаются в восстановлении и плохо растут, добавьте в свой рацион продукты, содержащие биотин, чтобы стимулировать активный рост и восстановление.
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