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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финляндия обыграла Францию (4:3 ОТ) на ЧМ, уступая 1:3 на 58-й минуте. Толванен перевел матч в овертайм, забив дважды в течение минуты

Финляндия обыграла Францию (4:3 ОТ) на ЧМ, уступая 1:3 на 58-й минуте. Толванен перевел матч в овертайм, забив дважды в течение минуты

Команда тренера Антти Пеннанена обыграла Францию (4:3 ОТ) в матче группового этапа турнира. На отметке 57:18 финны пропустили шайбу в пустые ворота – счет стал 1:3 в пользу французов.

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