Анатом украинской действительности. Медведчук и правительство в изгнании

Немного о нашумевшей статье. 16 января вышла статья Виктора Медведчука «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», в которой автор вполне заслуженно поливает грязью коллективный Запад.
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