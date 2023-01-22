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Анатом украинской действительности. Медведчук и правительство в изгнании

Анатом украинской действительности. Медведчук и правительство в изгнании

Немного о нашумевшей статье. 16 января вышла статья Виктора Медведчука «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», в которой автор вполне заслуженно поливает грязью коллективный Запад.

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