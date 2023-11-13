Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В РАН рассказали, чем грозит извержение вулкана исландскому городу Гриндавик

В РАН рассказали, чем грозит извержение вулкана исландскому городу Гриндавик

В исландском городе Гриндавик могут быть перерезаны коммуникации из-за извержения вулкана Рейкьянес. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени М.

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