Навка допустила, что Валиева сможет выступать в ее шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду, создатель ледовых шоу Татьяна Навка высказалась о продолжении спортивной деятельности дисквалифицированной за применение запрещенных препаратов Камилы Валиевой.
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