Армия РФ зашла в населенный пункт Шумы под Горловкой: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 16.11.23 г.

Карта боевых действий на Украине, Интерактивная карта спецоперации РФ, Украина последние новости к утру 16.
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