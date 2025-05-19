Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Им там никогда не место Украина не в ЕС!Матвиенко: Евросо...
  • Дмитрий Шершов
    оказывается изберают по лимиту,а не по заслугам!В Петербурге исче...
  • Владимир Хомутов
    Они я имею ввиду хохлов цепляются за соломинку, но она всё равно обломится, процесс необратим!Депутат Аксаков с...

Володин передал президенту Киргизии слова приветствия от Путина

Володин передал президенту Киргизии слова приветствия от Путина

В ходе встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Садыром Жапаровым председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин передал ему теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх