Володин передал президенту Киргизии слова приветствия от Путина

В ходе встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Садыром Жапаровым председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин передал ему теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
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