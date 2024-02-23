Офицеры ЦВО поздравили ветерана Михаила Асанова с Днем защитника Отечества

Сегодня по всей стране чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. В Кемеровской области артиллеристы Центрального военного округа поздравили с Днем защитника Отечества 98-летнего фронтовика Михаила Асанова.
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