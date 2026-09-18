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«Динамо» Минск одержало 1-ю победу в сезоне – 4:1 с «Сибирью». Команда Люзенкова проиграла 5 из 6 матчей

Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это первая победа команды тренера  Сергея Брылина в нынешнем сезоне.

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