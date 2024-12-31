Оптимист - это человек, который отлично разбирается в воображаемой жизни

Если вы оказались в лесу и не знаете, куда идти - идите домой. Ротный перед взводом:— Кто еще раз назовет начальника штаба свиньей, тот будет прикреплен к его личному сортиру убирать за ним навоз! Лучше один раз взяться за ум, чем потом всю жизнь хвататься за голову.