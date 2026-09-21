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Китайские инженеры нашли способ создавать 3-нм транзисторы без EUV-литографии

Китайские инженеры нашли способ создавать 3-нм транзисторы без EUV-литографии

EUV и DUV — два типа литографии, используемые для формирования микроскопических элементов на кремниевых пластинах.

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