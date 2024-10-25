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Китай

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Китай решительно выступает против односторонних санкций и "юрисдикции длинных рук"

Пекин, 24 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун в четверг заявил, что Китай решительно выступает против односторонних санкций и "юрисдикции длинных рук", когда его попросили прокомментировать санкции США против китайских субъектов, связанных с беспилотниками.

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