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Врач Жернова назвала привычки, которые могут вызвать вздутие живота

Врач Жернова назвала привычки, которые могут вызвать вздутие живота

Вздутие живота может возникать не только после переедания или употребления тяжёлой пищи. Иногда причиной дискомфорта становятся привычка много пить во время еды, быстрые перекусы и просмотр видео за столом.

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