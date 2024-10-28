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В Турции началась подготовка к визиту Путина

В Турции началась подготовка к визиту Путина

Анкара готовится к визиту президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.По словам дипломатического источника, пока не определены конкретные сроки визита российского лидера, но подготовка к нему уже ведется.

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