В Турции началась подготовка к визиту Путина

Анкара готовится к визиту президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.По словам дипломатического источника, пока не определены конкретные сроки визита российского лидера, но подготовка к нему уже ведется.
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