В аэропорту Казани усилен контроль по мониторингу прибывших пассажиров

В международном аэропорту Казани усилен контроль по мониторингу прибывших пассажиров. Специалисты Роспотребнадзора по Республике Татарстан с помощью тепловизоров проверяют людей, сошедших с самолетов как внутренних, так и зарубежных рейсов.
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