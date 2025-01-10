В аэропорту Казани усилен контроль по мониторингу прибывших пассажиров

В международном аэропорту Казани усилен контроль по мониторингу прибывших пассажиров. Специалисты Роспотребнадзора по Республике Татарстан с помощью тепловизоров проверяют людей, сошедших с самолетов как внутренних, так и зарубежных рейсов.