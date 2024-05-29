Челябинская область отправила в зону СВО спецгруз для военнослужащих подразделений и частей 90 танковой дивизии, подразделений морской пехоты, разведподразделений, подразделений БПЛА, в которых проходят службу южноуральцы.
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