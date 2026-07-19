Россия обрушила логистику Финляндии. Очень вовремя. Как отметил финский журналист Кости Хейсканен, закрытие пропускных пунктов с Россией означает, что финны понесут миллиардные убытки.
Россия обрушила логистику Финляндии. Очень вовремя
Комментарии
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А
Александр
фины заднеприводные во главе с п@ром
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2 м.
Вадим Кузнецов
Какое нам дело до деревни, населенной пятью миллионами дураков?
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2 м.
Betahon
Российская империя-матушка подняла чухню из болот и землянок в города, за что получила наглую неблагодарность теперь...Ну, тогда возвращайтесь обратно на кочки!👎😂
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1 м.
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