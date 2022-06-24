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Республиканская профилактическая кампания ´Летом дети в безопасности´.

Республиканская профилактическая кампания ´Летом дети в безопасности´.

В целях устранения причин и условий детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция МВД Республики Беларусь в период с 15 июня по 15 августа 2022 года проводит республиканскую профилактическую кампанию ´Летом дети в безопасности´ .

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