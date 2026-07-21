Минпросвещения опубликовало список патриотических книг о героях СВО

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Министерство просвещения России опубликовало списки произведений, включенных в федеральные образовательные программы, рекомендованных для внеклассного чтения, а также современных книг патриотической направленности.
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