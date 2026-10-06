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7 дней в обычном режиме и месяц в режиме ожидания. Первый смартфон с экраном Nxtpaper OLED и режимом электронной книги TCL P80 Ultra ⁠показали вживую

7 дней в обычном режиме и месяц в режиме ожидания. Первый смартфон с экраном Nxtpaper OLED и режимом электронной книги TCL P80 Ultra ⁠показали вживую

По сравнению с другими Android-смартфонами экран также характеризуется меньшим мерцанием и сниженным уровнем синего света Живые фото смартфона TCL P80 Ultra выложило издание The Verge.

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