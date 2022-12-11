Uspei.com

18 подписчиков

Полянский: Запад не сможет обвинить Россию за попадание оружия, переданного Украине, в руки терористов

Полянский: Запад не сможет обвинить Россию за попадание оружия, переданного Украине, в руки терористов

На заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил своих западных коллег, что они не смогут обвинить Россию в том, что оружие, переданное Украине, попало в руки террористов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх