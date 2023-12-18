Это пребывание в больнице я не забуду никогда, и надеюсь, что такое больше не повторится

Да девчонка себе много нафантазировала раньше и портал открыла , случайно. Такие впечатлительные девушки частенько с дуру гаданиями в юности занимаются.

От одного только дурного запаха уже можно сбежать 🤭

Майя Maja

Ну кошки вообще не очень хорошо реагируют на больничные запахи. Если только это не валерьянка.)) С другой стороны у моей дочки муж хирург...кошка в доме спокойна всегда. Привыкла))