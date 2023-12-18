ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Это пребывание в больнице я не забуду никогда, и надеюсь, что такое больше не повторится

Это пребывание в больнице я не забуду никогда, и надеюсь, что такое больше не повторится

Довелось мне полежать в одной районной больнице, что в центральной части России находится. Эти воспоминания до сих пор заставляют неприятно холодеть живот и потеть ладошки.

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Комментарии
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Майя Maja
Да девчонка себе много нафантазировала раньше и портал открыла , случайно. Такие впечатлительные девушки частенько с дуру гаданиями в юности занимаются.
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1 час.
Вера Федорова
От одного только дурного запаха уже можно сбежать 🤭
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1 час.
Майя Maja
Ну кошки вообще не очень хорошо реагируют на больничные запахи. Если только это не валерьянка.))  С другой стороны у моей дочки муж хирург...кошка  в доме спокойна всегда. Привыкла))
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1 час.

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