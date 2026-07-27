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Царьград

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Многодетная мать из Подмосковья выиграла конкурс красоты «Миссис Земля 2026»

Многодетная мать из Подмосковья выиграла конкурс красоты «Миссис Земля 2026»

Как мать четверых детей из Видного обошла 40 соперниц и покорила Куала-Лумпур.Жительница подмосковного Видного Людмила Секрий забрала главную корону международного конкурса красоты «Миссис Земля 2026» (Mrs Earth 2026).

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