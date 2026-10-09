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Новости Липецка

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В Липецке начинает нормализоваться ситуация с топливом

В Липецке начинает нормализоваться ситуация с топливом

В Липецке на АЗС появился бензин АИ-100, которого не было в продаже несколько недель. Цены на топливо не изменились, но на некоторых локальных сетях стоимость выше: АИ-92 — до 118 руб.

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