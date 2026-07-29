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Аргументы и Факты

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TMZ: Калкин и Disney обсуждают новый «Один дома» со взрослым Кевином

TMZ: Калкин и Disney обсуждают новый «Один дома» со взрослым Кевином

Американский актер Маколей Калкин и руководство кинокомпании Disney обсудили идею создания нового фильма «Один дома» с его участием, сообщает американская интернет-газета TMZ со ссылкой на инсайдера Мэтта Беллони.

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