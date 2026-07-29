TMZ: Калкин и Disney обсуждают новый «Один дома» со взрослым Кевином

Американский актер Маколей Калкин и руководство кинокомпании Disney обсудили идею создания нового фильма «Один дома» с его участием, сообщает американская интернет-газета TMZ со ссылкой на инсайдера Мэтта Беллони.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии