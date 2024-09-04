Лихачев анонсировал заседание межправкомиссии РФ и КНР по развитию СМП в октябре

В Санкт-Петербурге на заседании межправительственной комиссии России и Китая по Северному морскому пути (СМП) в октябре планируется обсуждение вопросов привлечения китайских инвестиций в развитие инфраструктуры СМП.
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