Отдать портовые: сервисная компания «Турецкого потока» покидает рынок РФ

Нидерландская компания Smit Lamnalco, которая обеспечивает сервисное обслуживание морской части газопровода «Турецкий поток» и деятельность зерновых терминалов Тамань и Новороссийск, покидает Россию, выяснили «Известия».
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