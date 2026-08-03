Молодой человек едва не утонул из-за судороги в воде 🙏🙏🙏🙏 На реке Бузулук накануне едва не произошла еще одна трагедия.
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Молодой человек едва не утонул из-за судороги в воде 🙏🙏🙏🙏 На реке Бузулук накануне едва не произошла еще одна трагедия.
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