Ученые выяснили, как образуется туман в горах

Среди всех разнообразных погодных явлений, наблюдаемых во всем мире, туман представляет собой уникальную загадку, поскольку он материализуется и исчезает вблизи поверхности Земли из-за сложного взаимодействия между колебаниями температуры и влажности воздуха с окружающей топографией.
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