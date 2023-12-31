Ученые выяснили, как образуется туман в горах

Среди всех разнообразных погодных явлений, наблюдаемых во всем мире, туман представляет собой уникальную загадку, поскольку он материализуется и исчезает вблизи поверхности Земли из-за сложного взаимодействия между колебаниями температуры и влажности воздуха с окружающей топографией.