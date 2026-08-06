Каждый второй опрошенный россиянин хочет поехать в Италию после свадьбы

Каждый второй (44%) опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" (есть у "Газеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии