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Газета.ру

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Каждый второй опрошенный россиянин хочет поехать в Италию после свадьбы

Каждый второй опрошенный россиянин хочет поехать в Италию после свадьбы

Каждый второй (44%) опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" (есть у "Газеты.

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