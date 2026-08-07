“Посольство Дружбы” стартовало в Твери: школьники из Твери и Палестины объединились ради диалога культур

В Твери стартовала международная программа «Посольство Дружбы» для школьников из Твери и Палестины. В столице Верхневолжья на площадке комплекса «Барская усадьба» торжественно открылась международная культурно‑образовательная программа «Посольство Дружбы».
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