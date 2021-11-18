Гурьев о непопадании Сливко на Кубок IBU: «Она плакала и называла все это кидаловом. Я так про себя подумал: претендент на Румынию»

Леонид Гурьев, тренер российской биатлонистки Виктории Сливко, прокомментировал тот факт, что его подопечная не вошла в состав сборной на Кубок мира и Кубок IBU.
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