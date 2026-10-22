МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подгорица проигрывает от введения визового режима для граждан РФ, народы России и Черногории на протяжении столетий связывала близкая дружба.
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