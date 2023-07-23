Как россияне воспринимают приемное родительство

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел завершающий этап pro bono исследования для фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» о том, как в стране воспринимают приемное родительство.
Популярные статьи
- С ужасом пережили подготовку к выпускному дочери из четвертого класса
- Пять лет была в гражданском браке и думала, что все хорошо, но потом подслушала разговор мужа с другом и просто обалдела
- Муж забрал ребенка, восемь лет настраивал его против меня. А теперь требует забрать сына, ведь его новой жене мальчик не нужен
Свежие комментарии