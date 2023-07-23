ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Замужняя-значит не имеет права на собственные желания и собственные решения? А муж тоже с друзьями встречаться не может?В гости к подруге...
  • Элина Морозова
    Несомненно. Но как видно -это явление не единичное)))Надо ли кормить д...
  • Вера Федорова
    "Я бы после слов: Я ЕЩЕ НЕ РЕШИЛА,оставлять ребенка или нет..." Читаем текст внимательно: "ведь я сама еще не уверен...Свекровь хочет вы...

Как россияне воспринимают приемное родительство

Как россияне воспринимают приемное родительство

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел завершающий этап pro bono исследования для фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» о том, как в стране воспринимают приемное родительство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх