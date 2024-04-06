Сейчас в зоне СВО ожесточенные бои наблюдаются в районе города Часов Яр на Донбассе. Причем касательно оперативной обстановки в данной местности поступают противоречивые сведения.
ВС РФ подошли вплотную к городу Часов Яр
Комментарии
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Анатолий ashkourin
Может не надо бить рогами в городские ворота,а взять в окружение и отрезать пути снабжения ВСУ и потерь меньше и пленных больше.Да...город огромный,его на оленях не обьедешь...
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12 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Удачи российским бойцам!
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11 час.
Светлана Позднякова
Молодцы наши ребята!!Удачи,Победы!Мы за вас молимся!👍🇷🇺❤️🔥
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4 мин.
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