ВС РФ подошли вплотную к городу Часов Яр

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Несекретные материалы

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Комментарии
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Анатолий ashkourin
Может не надо бить рогами в городские ворота,а взять в окружение и отрезать пути снабжения ВСУ и потерь меньше и пленных больше.Да...город огромный,его на оленях не обьедешь...
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12 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Удачи российским бойцам!
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11 час.
Светлана Позднякова
Молодцы наши ребята!!Удачи,Победы!Мы за вас молимся!👍🇷🇺❤️‍🔥
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4 мин.

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