Исключительная надёжность: как создавалась и совершенствовалась межконтинентальная ракета УР-100

60 лет назад состоялся первый запуск межконтинентальной ракеты УР-100, получившей прозвище «сотка». Новая МБР заложила основу для достижения стратегического паритета с США и стала родоначальницей целого поколения носителей ядерных боеголовок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии