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Вокалиста "Несчастного случая" Алексея Кортнева хотят проверить на иностранное влияние

Вокалиста "Несчастного случая" Алексея Кортнева хотят проверить на иностранное влияние

Руководитель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил о необходимости проверки вокалиста рок-группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева на предмет иностранного влияния и предложил признать его иностранным агентом.

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