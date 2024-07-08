Банда таджиков кошмарила китайцев на Урале

В ходе судебного заседания выяснилось, что ни обвиняемые, ни потерпевшие на знают русского языка. Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу дела о вооруженных грабежах, тянущихся с 2013 года, когда братья Худжаназаровы, приехавшие в Россию на заработки, совершили первое преступление.