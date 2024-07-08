Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Нет ничего элегантние &quot;пинка&quot; под зад!NYT: Спонсоры дем...
  • tsan tsan
    Начались адвокатские выкрутасы и заморочки ! Что мешало Петрову подать  подобное заявление , когда он был на свободе ?Аграновский: раск...
  • венедиктплюхин
    работяги из дурдома, или госдуры.Жара в Госдуме: р...

Банда таджиков кошмарила китайцев на Урале

Банда таджиков кошмарила китайцев на Урале

В ходе судебного заседания выяснилось, что ни обвиняемые, ни потерпевшие на знают русского языка. Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу дела о вооруженных грабежах, тянущихся с 2013 года, когда братья Худжаназаровы, приехавшие в Россию на заработки, совершили первое преступление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Не знавшие русского языка таджики более 10 лет находятся в России и занимаются бандитизмом! Может они еще и граждане нашей страны?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх