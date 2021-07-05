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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин встретился с делегацией Республики Сербской

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин встретился с делегацией Республики Сербской

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области состоялась встреча заместителя губернатора Андрея Бетина с делегацией Республики Сербской (Босния и Герцеговина) во главе с министром энергетики и горного дела Петаром Джокичем.

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