Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин встретился с делегацией Республики Сербской

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области состоялась встреча заместителя губернатора Андрея Бетина с делегацией Республики Сербской (Босния и Герцеговина) во главе с министром энергетики и горного дела Петаром Джокичем.
В Корпоративном университете правительства Нижегородской области состоялась встреча заместителя губернатора Андрея Бетина с делегацией Республики Сербской (Босния и Герцеговина) во главе с министром энергетики и горного дела Петаром Джокичем.
Свежие комментарии