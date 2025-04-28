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Царьград

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Лидер КНДР поздравил русские и корейские войска с победой в Курской области

Лидер КНДР поздравил русские и корейские войска с победой в Курской области

Участие в сражениях северокорейских бойцов рядом с русскими солдатами – священная миссия Пхеньяна.В понедельник, 28 апреля, лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил русские и северокорейские войска с освобождением Курской области.

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