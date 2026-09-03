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Лавров назвал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен «фюрером Урсулой»

Лавров назвал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен «фюрером Урсулой»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой».

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