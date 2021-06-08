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Как Украина заставила оправдываться Белый дом

Как Украина заставила оправдываться Белый дом

Вчера вечером состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом, которого так долго ждали на Украине.

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Константин Заболотный
У щирых украинцев есть такая национальная забава-БРХНЯ!!! Им брехать-как с горы катиться..
Елена игрик
"Поздравляю вас, гражданин соврамши!"
владимир шеин
Ты мне вчера сказала что позвонишь сегодня !!! Но не назвав мне часа сказала только жди !!!!!

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