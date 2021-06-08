Как Украина заставила оправдываться Белый дом

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКак Украина заставила оправдываться Белый домВчера вечером состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом, которого так долго ждали на Украине.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин ЗаболотныйУ щирых украинцев есть такая национальная забава-БРХНЯ!!! Им брехать-как с горы катиться..Елена игрик"Поздравляю вас, гражданин соврамши!"владимир шеинТы мне вчера сказала что позвонишь сегодня !!! Но не назвав мне часа сказала только жди !!!!!Комментировать
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