Официальный представитель Администрации Соединённых Штатов Америки Джон Кирби проинформировал о том, что власти державы были вынуждены признать, что Вооружённые силы Российской Федерации успешно действуют на ряде участков линии боевого соприкосновения в рамках СВО.
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