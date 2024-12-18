Более 1 млн рублей требуют с заключенных за неудачный побег под Новосибирском

В Калининский районный суд Новосибирска поступил иск от ГУ ФСИН по Новосибирской области. Ведомство требует взыскать с заключенных Виталия Козлова и Александра Горлова почти 1,3 млн рублей, потраченных на их поиски во время побега.
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