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Вечерний юмор: подборка мемов для отличного настроения

Вечерний юмор: подборка мемов для отличного настроения

Начало недели — испытание, которое выпадает каждому. Будильник звонит предательски рано, любимая кружка оказывается пустой, а уведомления с работы сыплются одно за другим, не давая спокойно выпить чай.

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