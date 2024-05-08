Сенатор Шейкин рассказал про законопроект о регулировании движения СИМ

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин рассказал про разработку законопроекта о регулировании движения средств индивидуальной мобильности и велосипедов.
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