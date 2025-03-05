Гороскоп от Павла Глобы на 5 марта 2025 года: что звезды сулят каждому знаку зодиака

Каждый из нас время от времени задается вопросом: что же ждет меня впереди? И хотя предсказания звезд не дают стопроцентной гарантии точности, они способны подсказать, на что обратить внимание в определенный период жизни.
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